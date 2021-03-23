В КР за сутки произошло два землетрясения силой около 3-х баллов

В Кыргызстане за сутки произошло два землетрясения около 3-х баллов, сообщает МЧС.
По данным Института сейсмологии НАН КР, 22 марта 2021 года в 16:45 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 3-х баллов.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 2-х км к юго-востоку от села Арсы, в 3-х км к северо-востоку от с. Кочкорка, в 3-х км к юго-западу от села Семиз-Бель, в 4-х км к юго-востоку от села Кара-Тоо.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селах Арсы, Кочкорка, Семиз-Бель, Кара-Тоо – около 3-х баллов.
Также 22 марта в 18:17 на территории Чуйской области зарегистрировано землетрясение силой 3,5 баллов.
Толчки ощущались на территории курорта «Ысык-Ата» и в селе Арпа-Тектир – 3 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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