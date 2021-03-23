Сегодня в некоторых районах Бишкека временно не будет воды

Сегодня, 23 марта, в некоторых районах Бишкека не будет воды, сообщили в мэрии столицы.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду будет временно прекращена подача питьевой воды с 9:00 до 16:00 часов в районе, ограниченном улицами Достоевского, М. Горького, Ауэзова и линией железной дороги, а также в жилмассивах «Алтын Ордо» и «Кара-Жыгач», в том числе:

Международный университет «Ала – Тоо» ул. Анкара 1/8; 1/10, ОАО «Реемстма-Кыргызстан» ул.Ч.Валиханова №-2/3, Профессиональный лицей №18 ул. Анкара №2, Кондоминимум «Сулуутор» ул. Ч.Валиханова №-1а, ОсОО «Алтын Ажыдаар» ул. Исакеева №-1а, ОсОО «САБ» ул. Виноградная №-1, БУПП ул.Исакеева №1Б, Компания «СЭМ» ул. Ауэзова №1/2а, ОсОО «Ыссык Нан» ул. Ч.Валиханова №8А, АО «Аман жол» ул. Анкара № 1/7, Профессиональный лицей №93 ул. Ч.Валиханова №3, ЗАО «Кыргызэнергоремонт» ул. Ч.Валиханова № 9, «Гранд-Комфорт» ул. Ч.Валиханова №2, Институт горной физиологии ул. Анкара № 1/5, Автосборочный з/д ул. Ч. Валиханова № 4, Республиканское ГАИ ул.Ч.Валиханова №1А, ОАО «Антибиотики» ул.Анкара 1/10, Торты от Зины ул. Виноградная 1/14, Городской каток ул.Виноградная №1/3, ОсОО «Семейные традиции» ул.Ауэзова №24/1, Международный медицинский университет по ул.Анкара №-1/17, ОсОО «Текстиль Транс» ул.Ч.Валиханова №7, ОсОО «Кастомс Карго» сервис ул.Ч.Валиханова №15/1К, ОсОО «Адис Логистикс» ул.Ч.Валиханова №15/1А, Государственное учреждение «УНАА» ул.Ч.Валиханова №2А, ОсОО «Имарат Бетон» ул.Виноградная №1/8, Кондитерский цех «Азия ширин» ул.Виноградная №9/1, Частная школа «Сейтек» ул.Анкара №-15, Школа-Гимназия №-91 в ж/м «Кара Жигач» ул.Оберон №20.

ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, организации запастись питьевой водой.