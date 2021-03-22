ГТС объяснила, почему авто с номерами Абхазии помещены на склады временного хранения

Временный ввоз транспортных средств Республики Абхазия осуществляется преимущественно гражданами Абхазии и в меньшей степени гражданами России.

Государственная таможенная служба прокомментировала ситуацию с транспортными средствами, временно ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза с регистрационными номерными знаками Абхазии.

По данным ГТС, автомобили с абхазскими номерами, временно ввезенные на территорию ЕАЭС, не являются товарами союза и находятся под таможенным контролем. В связи с этим ГТС совместно с Главным управлением организации безопасности дорожного движения МВД проводит мероприятия по противодействию незаконного перемещения и эксплуатации тих машин на территории Кыргызстана.

«Временный ввоз транспортных средств Республики Абхазия осуществляется преимущественно гражданами Абхазии и в меньшей степени гражданами России.

Подтверждающим временный ввоз документом является таможенная декларация транспортного средства и пассажирская таможенная декларация. В обоих документах владельцами авто являются физлицо Абхазии», - сообщают в ГТС.

В период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные абхазские транспортные средства, в нарушение ограничений, установленных статьями 264, 275 Таможенного кодекса ЕАЭС, реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения).

«Согласно пункта 6 статьи 264 и пункта 2 статьи 275 ТК ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находится на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта (лицо осуществившее ввоз). Действия отдельных лиц, организовавших ввоз в Кыргызстан авто с регистрационными номерными знаками Абхазии, в целях незаконной эксплуатации на территории КР без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет являются преступлением. Такие автомобили подлежат помещению в зоны таможенного контроля — на склады временного хранения.

В связи с этим ГТС рекомендует гражданам не приобретать временно ввезенные транспортные средства состоящих на регистрационном учете в Абхазия, а также не эксплуатировать данные транспортные средства без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учет в органах регистрации КР.

Источник: tazabek.kg