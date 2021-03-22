Кыргызстан на третьем месте среди стран ЕАЭС по уровню безработицы

В Кыргызстане на конец января этого года было зарегистрировано 77.4 тысячи безработных.
Об этом говорится в данных Евразийской экономической комиссии, передает «Акчабар» .
Среди стран ЕАЭС Кыргызстан занимает третье место по численности нетрудоустроенного населения. Однако наименьшее число безработных было зафиксировано в Беларуси, всего 8.1 тысяча человек. В свою очередь в России на конец января число безработных установилось на уровне 2.5 млн человек.
В Казахстане с прошлого года показатель уровня нетрудоустроенных граждан вырос на 29.5 тысячи и составил 172.3 тысячи человек . В Армении же было зафиксировано всего 62.2 тысячи безработных.
Источник: reporter.kg
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