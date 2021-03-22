В КР ценам запретили взлетать. Но не всем

Правительство ввело ценовые ограничения на четыре вида продовольствия: формовой хлеб, муку, растительное масло и сахар.

Но окажутся ли эти меры эффективными?

Цена на хлеб, как указано в пресс–релизе правительства, не должна превышать 16 сомов, стоимость сахара не будет выше 54 сомов за килограмм плюс 3–процентная накрутка торговых сетей. Точные цены по растительному маслу не указаны, так как его наши коммерсанты закупают у разных производителей, но власти обязали бизнесменов сократить до минимума свои прибыли. Кроме того, отечественные мукомолы согласились не повышать цены на продукцию.

Пошли навстречу рядовым покупателям и руководители торговых сетей. Они пообещали Министерству экономики и финансов добавлять на каждый из перечисленных видов продуктов максимум пять процентов.

За что? Говорят, за доставку продукции в свои магазины. Бензин дорожает, к тому же услуги грузчиков влетают торговцам в копеечку. Так что без минимального повышения цен все равно не обойтись.

И здесь нужно сделать одну существенную оговорку. Правительство, а вслед за ним Министерство экономики и финансов приняли решение продавать социально значимые продукты питания с ограничениями. Конкретно, впрочем, об этом ничего не сказано, но, к примеру, торговые сети уже сейчас отпускают только по пять килограммов сахара в одни руки. Если дело и дальше так пойдет, то в стране, возможно, будут введены продуктовые карточки!

Соглашение подписано только с крупными торговыми сетями, рынки и маленькие магазины остались в стороне. Они наверняка не будут снижать цены на продовольственные товары. Особенно это касается "комков". Их хозяйчики уже сейчас говорят: "Наши торговые точки расположены рядом с жилыми домами, людям удобно покупать у нас продукты питания, а за удобство нужно доплачивать". Железная логика!

Кроме того, правительство обязало все областные администрации проводить в своих регионах продовольственные ярмарки, где продукты питания должны продаваться по умеренным ценам. Две недели назад такие импровизированные базарчики начали действовать в Оше, Таласе, Джалал–Абаде и на Иссык–Куле. Цены там были, как свидетельствуют наши коллеги, умеренные. А в Бишкеке ярмарки сельхозпродукции действуют с октября. Правда, не все они отличаются богатым ассортиментом, да и цены кое–где те же, что везде. Наверно, мэрии нужно более строго контролировать работу ярмарок. Но все же с каждым разом покупателей там становится все больше.

А вот депутаты Жогорку Кенеша обвиняют исполнительную власть в неумении решить проблему роста цен.

И в чем–то они правы. Правительство должно было еще в прошлом году предвидеть безудержный их рост на сельхозпродукцию и принять эффективные превентивные меры.

Сейчас март, до урожая еще далеко. Судя по всему, придется вновь потуже затягивать пояса. Хотя куда туже...

Впрочем, правительство успокаивает, периодически сообщая о переговорах с российскими производителями, которые обещают поставлять продовольствие по максимально низким ценам. Но ведь и в этой стране цены ползут вверх. И если говорить начистоту, сейчас руководители всех государств в первую очередь стремятся облегчить жизнь своим гражданам, а потом уже задумываются о снижении цен на экспортные поставки продовольствия.

А сами мы точно не справимся, перспективы не радужные. Для полного самообеспечения зерном нашим фермерам нужно произвести 1миллион 200 тысяч тонн пшеницы. В прошлом году крестьяне собрали только 700 тысяч тонн. По–другому и быть не могло. До пандемии закупочные цены на зерно были смешные: всего 20–25 сомов за килограмм. Они даже не окупали затрат крестьян на приобретение ГСМ, удобрений, семян. И никого это не волновало. А власти что? Приобретут 10 тысяч тонн зерна в Фонд госматрезервов и на этом считают свою миссию выполненной. Остальной урожай у фермеров скупают по дешевке коммерсанты.

А переработка? В 1995 году в Кыргызстане действовали 65 комбинатов, сейчас только 8. Причем маломощных, работающих на устаревшем оборудовании. Крестьянам оказалось некуда сдавать урожай. В результате посевы пшеницы за последние 10 лет сократились на 100 тысяч гектаров.

Фермеры давно говорят о том, что их вытеснили с отечественного рынка мафиозные торговые группировки. У бизнесменов были и, наверно, остались покровители наверху, которые делают все возможное для предоставления спекулянтам режима наибольшего благоприятствования. А такие "пустяки", как разорение крестьян, их жалкое существование, чиновников никогда особо не беспокоили. Даже министры сельского хозяйства настоятельно советовали фермерам выращивать овощи и фрукты, а пшеницей не заморачиваться.

Аналогичным образом прихлопнули маслобойную отрасль, ввели в ступор свекловодов. Где, в какой стране еще так варварски относятся к сельскому хозяйству?! Захочешь - не найдешь.

В этом году посевы пшеницы увеличатся только на 5 тысяч гектаров. Никаких новостей не поступает об увеличении посевов подсолнечника, сахарной свеклы. Следовательно, дикий рост цен на продовольствие во всем мире нас ничему не учит.

мнения

Вот как прокомментировали ситуацию с ценами на основные продукты питания известные экономисты и специалисты аграрной отрасли страны.

Торогул Беков, бывший министр сельского хозяйства:

- Властям необходимо было еще в период начала пандемии закупить в необходимых объемах ГСМ, удобрения, посевной высокоурожайный материал. Тогда сельхозпродукция стоила бы намного дешевле. Простые расчеты показывают: за счет сэкономленных средств можно оказать фермерам бОльшую поддержку.

Рустам Нурматов, экономист:

- Кыргызстан - импортозависимая страна. 80 процентов продовольствия завозим из России, но там в прошлом году урожаи подсолнечника, сахарной свеклы были не очень большими, так что сахар и масло точно дешеветь не будут. Также неизвестно, какой урожай основных сельхозкультур получит Россия в нынешнем году.

Нельзя забывать и о продолжающемся росте доллара. Финансисты утверждают, что к концу года он может взлететь до 100 сомов. А ведь мы основные продукты питания покупаем за американскую валюту. Так что перспективы просматриваются не очень веселые.

Эльдар Абакиров, экс–заместитель министра экономики и финансов:

- Госрегулирование в условиях рыночной экономики может дать эффект только на короткое время. Если этот особый режим будет продолжаться больше трех месяцев, то возникнут всевозможные коррупционные схемы и рост цен продолжится.

Источник: vb.kg