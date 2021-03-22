(Фото) В Оше манасчы Дөөлөт Сыдыков 3 дня рассказывал эпос «Манас»

В национальном археологическом музее Сулайман-Тоо города Ош манасчы Дөөлөт Сыдыков в течение трех дней рассказывал эпос «Манас».
В торжественном завершении мероприятия 21 марта приняли участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, манасчы, акыны, представители средств массовой информации и местные жители. Манасчы поблагодарил всех за поддержку и помощь в организации мероприятия.
Кыргызский эпос «Манас» внесли в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение было принято во время восьмого заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой эпос в мире.
Источник: Кабар
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