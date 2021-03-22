Студентам из Кыргызстана разрешили вернуться в Россию для продолжения обучения в очной форме

Студенты из Кыргызстана могут вернуться в Россию для продолжения обучения в очной форме.
Правительство России утвердило распоряжение, которое разрешает иностранным студентам из стран с благополучной эпидемиологической ситуацией въехать в Россию.
В список таких стран вошли также Казахстан, Индия, Турция, Япония и еще 20 государств.
Не менее чем за 10 дней до прибытия в Россию иностранные студенты должны сообщить дату въезда своему университету. Также они обязаны сдать два теста на коронавирус: один за 72 часа до приезда в Россию, второй — за 72 часа после.
«В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания, обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет», — сообщило Министерство науки и образования России.
Год назад все вузы России были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Тогда многие кыргызстанские студенты вернулись на Родину.
Источник: kloop.kg
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