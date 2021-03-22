В Минсельхозе сменился замглавы ведомства

В руководстве Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации произошли кадровые изменения.

Об этом сообщил экс-министр Тилек Токтагазиев.

Вместо Жаныбека Керималиева на должность заместителя министра назначен Илич Марсбек уулу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улугбек Марипов.

Илич Марсбек уулу до назначения работал директором Департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Жаныбек Керималиев пост заместителя министра занимал с 13 июля 2013 года по 19 марта 2021 года.

Источник: Элгезит