Оше торжественно отметили Нооруз (фоторепортаж)

На центральной площади города Ош 21 марта прошли праздничные мероприятия, приуроченные к народному празднику Нооруз.

В рамках праздничных мероприятий на площади установлены юрты, в которых вузами города Ош представлены национальная кухня, элементы национальной культуры.

Всех собравшихся с праздником поздравил мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, а также представители полномочного представительства правительства КР в Ошской области, руководители представленных в Оше дипломатических ведомств.

Мероприятия начались в парке "Мээрим", где со стороны ОшГУ прошла готовка сумелека, затем гости ознакомились с проходящим фестивалем плова и сельскохозяйственной ярмаркой, национальными обрядами и традициями, представленными коллективами вузов города. Каждому вузу от мэрии города Ош вручены благодарственные письма и денежные премии за активное участие в праздничных мероприятиях.

Затем на центральной площади прошло театрализованное представление, организована большая концертная программа. По словам мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова, «Нооруз – это праздник обновления всего вокруг, он издревле считается праздником дружбы, мира, согласия и благоденствия».

"Каждому дому, каждой семье от всей души желаю мира и процветания, добра, счастья и благополучия. Пусть в сердце каждого будет по-весеннему радостно!" - сказал градоначальник.

На площади прошла широкая праздничная программа с участием творческих танцевальных и песенных коллективов всех театров города, городского управления культуры. Рядом с площадью для всех желающих были организованы соревнования по национальным видам спорта: перетягивание каната (аркан тартыш), поднятие гири (гирянын которуу), ордо, борьбе курош, настольному теннису, армрестлингу.

Источник: Кабар