 Оше торжественно отметили Нооруз (фоторепортаж) 

На центральной площади города Ош 21 марта прошли праздничные мероприятия, приуроченные к народному празднику Нооруз.
В рамках праздничных мероприятий на площади установлены юрты, в которых вузами города Ош представлены национальная кухня, элементы национальной культуры.
Всех собравшихся с праздником поздравил мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, а также представители полномочного представительства правительства КР в Ошской области, руководители представленных в Оше дипломатических ведомств.
Мероприятия начались в парке "Мээрим", где со стороны ОшГУ прошла готовка сумелека, затем гости ознакомились с проходящим фестивалем плова и сельскохозяйственной ярмаркой, национальными обрядами и традициями, представленными коллективами вузов города. Каждому вузу от мэрии города Ош вручены благодарственные письма и денежные премии за активное участие в праздничных мероприятиях.
Затем на центральной площади прошло театрализованное представление, организована большая концертная программа. По словам мэра города Ош Таалайбека Сарыбашова, «Нооруз – это праздник обновления всего вокруг, он издревле считается праздником дружбы, мира, согласия и благоденствия».
"Каждому дому, каждой семье от всей души желаю мира и процветания, добра, счастья и благополучия. Пусть в сердце каждого будет по-весеннему радостно!" - сказал градоначальник.
На площади прошла широкая праздничная программа с участием творческих танцевальных и песенных коллективов всех театров города, городского управления культуры. Рядом с площадью для всех желающих были организованы соревнования по национальным видам спорта: перетягивание каната (аркан тартыш), поднятие гири (гирянын которуу), ордо, борьбе курош, настольному теннису, армрестлингу.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!