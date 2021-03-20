Представитель ДПЗиГСЭН рассказала о качестве воды в стране

Как мы знаем, без воды нет жизни, она покрывает 75% поверхности земли и составляет до 80% массы нашего тела.

Впреддверии Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, мы побеседовали с Гульнарой Сарыевой – представителем Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики о качестве питьевой воды в Кыргызстане.

- Расскажите, какая в настоящее время ситуация с обеспеченностью населения чистой водой?

- Как мы знаем, без воды нет жизни, она покрывает 75% поверхности земли и составляет до 80% массы нашего тела. Вода является основой нашей жизни, важным фактором здоровья, без которой человек погибает на четвертый день.

В настоящее время 88% населения республики, в том числе 82% сел, обеспечиваются водой из 1139 водопроводов и 253 местных (нецентрализованных) источников. По республике 14% водопроводных сооружений получают воду из открытых источников, это реки, каналы, пруды.

Если смотреть по регионам, то самая низкая обеспеченность сельского населения централизованным источником воды в Таласской области (59%), где в городе Талас обеспеченность составляет 23,8%, Баткенской (79%), Джалал-Абадской (85%), Ошской (78%) областях.

- Что вы можете рассказать про качество питьевой воды в стране?

- Мы проводим регулярный мониторинг качества воды в централизованных системах как с источников водоснабжения, так и в разводящей сети. Необходимо отметить, что сельские общественные объединения потребителей питьевой воды и Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения не имеют собственных лабораторий для осуществления контроля питьевой воды, что в перспективе требует своего решения.

В 2020 году мы исследовали всего 30 624 пробы. Исследование показало, что по химическому составу вода в регионах соответствует нормам. По микробиологическим показателям 7% проб воды не соответствует требованиям Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой воды». Высоким по микробиологическим показателям остается процент несоответствующих проб в Таласской (10%), Чуйской (11,5%), Иссык-Кульской (11,8%), Жалал-Абадской (15,1%) областях. Причиной тому являются частые аварийные ситуации на водопроводах, а также наличие в этих регионах множества поверхностных источников.

- Сотрудничаете ли вы с международными организациями в вопросе обеспечения населения безопасной питьевой водой?

- Обязательно! Например, нас поддерживает Всемирный банк, в рамках проекта Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики “Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии”. Так, в период реализации проекта все пилотные районные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей будут оснащены соответствующим лабораторным оборудованием.

В регионах, где отсутствует лаборатория по определению качества воды или есть необходимость проведения более широкого лабораторного исследования, мы заключаем договора с муниципальными предприятиями по воде по проводим мониторинг качества воды.

Источник: Кабар