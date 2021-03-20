В Оше за год 43 человека умерли от туберкулеза

В Ошской области и городе Ош с каждым годом сокращается количество зараженных туберкулезом.

Об этом 19 марта 2021 года сообщил директор Ошского областного центра борьбы с туберкулезом, областной координатор национальной программы борьбы с туберкулезом Кылычбек Исматов на собрании в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

По его словам, несмотря на то, что сокращается количество зараженных туберкулезом, Кыргызстан остается в числе государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу.

«В стране наблюдается снижение уровня заболеваемости туберкулезом. Этому свидетельствует то, что за последние 5 лет функционируют только 50% учреждений для борьбы с туберкулезом», - сказал он.

Исматов отметил, что в стране самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом был в 2000-х годах.

«В последние годы сократилось количество зараженных. Также снизилась смертность. Многие из заразившихся являются люди до 40 лет. В городе Ош в 2019 году заразились 219 человек, а в 2020 году — 173 человека. В 2019 году в городе от туберкулеза умерли 17 человек, а в 2020 году — 7 человек. В Ошской области в 2019 году заразились 1028 человек, умер 51 человек, в 2020 году — 712 человек, умерли 43 человека.

Источник: turmush.kg