Перестрелка в Узгене. Задержан один из подозреваемых

Задержан один из подозреваемых в убийстве в Узгене, сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в рамках досудебного производства, начатого 19 марта 2021 года по статье 130 (Убийство) Уголовного Кодекса КР, сотрудниками УВД Ошской области и Узгенского РОВД проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления.

В результате принятых мер органами внутренних дел задержан один из соучастников преступления.

Так, в ходе мероприятий сотрудниками милиции задержан 24-летний Х.А., житель Узгенского района, который подозревается в соучастии в преступлении (ст.41-130, ч. 2, п.2,11 УК КР) и на основании ст. 98 УПК КР выдворен в изолятор временного содержания Узгенского РОВД.

В настоящее время осуществляются дальнейшие соответствующие мероприятия, направленные на задержание иных лиц, причастных к данному преступлению.

Источник: Кабар