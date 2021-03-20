Перестрелка в Узгене. Задержан один из подозреваемых

Задержан один из подозреваемых в убийстве в Узгене, сообщает пресс-служба УВД Ошской области.
По ее данным, в рамках досудебного производства, начатого 19 марта 2021 года по статье 130 (Убийство) Уголовного Кодекса КР, сотрудниками УВД Ошской области и Узгенского РОВД проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие особо тяжкого преступления.
В результате принятых мер органами внутренних дел задержан один из соучастников преступления.
Так, в ходе мероприятий сотрудниками милиции задержан 24-летний Х.А., житель Узгенского района, который подозревается в соучастии в преступлении (ст.41-130, ч. 2, п.2,11 УК КР) и на основании ст. 98 УПК КР выдворен в изолятор временного содержания Узгенского РОВД.
В настоящее время осуществляются дальнейшие соответствующие мероприятия, направленные на задержание иных лиц, причастных к данному преступлению.
Источник: Кабар
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