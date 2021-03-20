Подписан Указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости КР».

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях обеспечения экологической безопасности, сохранения здоровья нации, оздоровления окружающей среды и сохранения природных богатств страны в интересах живущих и будущих поколений, снижения климатических рисков и достижения целей устойчивого развития постановляется:

Считать важнейшей задачей государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных и других организаций, граждан Кыргызской Республики эффективное решение вопросов улучшения состояния окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и минимизации отрицательных последствий изменения климата.

Рекомендовать правительству КР:

— для снижения негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения:

- пересмотреть нормативно-методологическую базу по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с международными нормами и требованиями;

- создать условия для увеличения транспортных средств с использованием электроэнергии и газа;

- принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации транспортных средств старше 20 лет;

- пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров);

- увеличить нормы озеленения и обеспечить устойчивый динамичный рост площади зеленых насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг них зеленых поясов;

— для повышения эффективности управления отходами:

- принять меры по широкой реализации принципа «отходы в доходы»;

- обеспечить полное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот отходов производств;

- стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий;

- повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов;

— для сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечения защиты ледников:

- обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая акваторию озера Иссык-Куль;

- расширить нормативную базу для придания некоторым ледникам статуса особо охраняемых природных территорий;

— для восстановления естественных экосистем и обеспечения сохранения уникального биологического разнообразия:

уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния;

- усилить охрану лесов от пожаров, болезней и вредителей;

- обеспечить лесоразведение на малопродуктивных землях;

- усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых природных территорий;

— для обеспечения химической и радиационной безопасности:

- принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и материалов, обеспечить строительство полигонов для их размещения;

- обезвредить урановые хвостохранилища в пгт Каджи-Сай, Мин-Куш, г. Майли-Суу, с. Шекафтар, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината и устаревшие пестициды на крупных могильниках в с. Сузак;

— для повышения плодородия земель:

- усилить меры по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель;

- прекратить практику отводов высокопродуктивных земель на несельскохозяйственные нужды;

— для финансовой поддержки природоохранных проектов, стимулирования привлечения экологических инвестиций и технологий активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использования средств;

— для повышения эффективности деятельности природоохранной системы и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды:

принять меры по обеспечению целостного государственного управления в экологической сфере, усилению уполномоченного органа по экологии консолидацией в нем функций регулирования и контроля;

- разработать механизм проведения регулярных проверок работы очистных установок и сооружений, состояния технологической дисциплины на производствах в части соблюдения экологических требований с целью снижения угрозы возникновения техногенных аварий и катастроф;

- усилить работу по пересмотру стандартов для окружающей среды с учетом новых знаний и возможных последствий развития экономики, введению международных экологических стандартов и экологических зон;

- ускорить создание современных информационных систем и баз данных в экологической сфере;

- разработать онлайн-платформу для размещения выявленных общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для оперативного реагирования уполномоченных органов;

- провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом интересов Кыргызской Республики;

- усилить межведомственную координацию с определением государственного органа, ответственного за надведомственный контроль и осуществление единой согласованной государственной политики по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости;

- в шестимесячный срок разработать и внести на рассмотрение проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики;

- в срок до 1 июня 2021 года оценить на национальном уровне вклад Кыргызской Республики в сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к последствиям изменения климата, способствующий достижению цели Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 года;

- в шестимесячный срок разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского значения планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости.

Указ вступает в силу со дня подписания.