Подписан Указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости КР».
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, в целях обеспечения экологической безопасности, сохранения здоровья нации, оздоровления окружающей среды и сохранения природных богатств страны в интересах живущих и будущих поколений, снижения климатических рисков и достижения целей устойчивого развития постановляется:
Считать важнейшей задачей государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных и других организаций, граждан Кыргызской Республики эффективное решение вопросов улучшения состояния окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и минимизации отрицательных последствий изменения климата.
Рекомендовать правительству КР:
— для снижения негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения:
- пересмотреть нормативно-методологическую базу по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с международными нормами и требованиями;
- создать условия для увеличения транспортных средств с использованием электроэнергии и газа;
- принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации транспортных средств старше 20 лет;
- пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров);
- увеличить нормы озеленения и обеспечить устойчивый динамичный рост площади зеленых насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг них зеленых поясов;
— для повышения эффективности управления отходами:
- принять меры по широкой реализации принципа «отходы в доходы»;
- обеспечить полное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот отходов производств;
- стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий;
- повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов;
— для сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечения защиты ледников:
- обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая акваторию озера Иссык-Куль;
- расширить нормативную базу для придания некоторым ледникам статуса особо охраняемых природных территорий;
— для восстановления естественных экосистем и обеспечения сохранения уникального биологического разнообразия:
уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния;
- усилить охрану лесов от пожаров, болезней и вредителей;
- обеспечить лесоразведение на малопродуктивных землях;
- усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых природных территорий;
— для обеспечения химической и радиационной безопасности:
- принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и материалов, обеспечить строительство полигонов для их размещения;
- обезвредить урановые хвостохранилища в пгт Каджи-Сай, Мин-Куш, г. Майли-Суу, с. Шекафтар, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината и устаревшие пестициды на крупных могильниках в с. Сузак;
— для повышения плодородия земель:
- усилить меры по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель;
- прекратить практику отводов высокопродуктивных земель на несельскохозяйственные нужды;
— для финансовой поддержки природоохранных проектов, стимулирования привлечения экологических инвестиций и технологий активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использования средств;
— для повышения эффективности деятельности природоохранной системы и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды:
принять меры по обеспечению целостного государственного управления в экологической сфере, усилению уполномоченного органа по экологии консолидацией в нем функций регулирования и контроля;
- разработать механизм проведения регулярных проверок работы очистных установок и сооружений, состояния технологической дисциплины на производствах в части соблюдения экологических требований с целью снижения угрозы возникновения техногенных аварий и катастроф;
- усилить работу по пересмотру стандартов для окружающей среды с учетом новых знаний и возможных последствий развития экономики, введению международных экологических стандартов и экологических зон;
- ускорить создание современных информационных систем и баз данных в экологической сфере;
- разработать онлайн-платформу для размещения выявленных общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для оперативного реагирования уполномоченных органов;
- провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом интересов Кыргызской Республики;
- усилить межведомственную координацию с определением государственного органа, ответственного за надведомственный контроль и осуществление единой согласованной государственной политики по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости;
- в шестимесячный срок разработать и внести на рассмотрение проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики;
- в срок до 1 июня 2021 года оценить на национальном уровне вклад Кыргызской Республики в сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к последствиям изменения климата, способствующий достижению цели Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 года;
- в шестимесячный срок разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского значения планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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