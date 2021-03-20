(Фото) Садыр Жапаров осмотрел медико-реабилитационный комплекс «Ден соолук» в Чолпон-Ате

Садыр Жапаров сегодня осмотрел медико-реабилитационный комплекс «Ден соолук», расположенный в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба президента КР.
Директор реабилитационного центра Тилек Маткеримова рассказала президенту о деятельности комплекса, предназначенного для восстановления и укрепления здоровья детей и матерей из отдаленных районов страны, сирот и малообеспеченных семей.
Согласно проекту, комплекс состоит из 8 блоков в которых должны были быть размещены следующие отделения: аллергологическое, онкологическое, пульмонологическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическая хирургия, функциональная диагностика и неврологическое отделения. Также, в комплексе были предусмотрены спальные блоки, клинические лаборатории, пищеблок, прачечная, и должен был быть установлен магнитно-резонансный томограф.
Расположение этого комплекса было выбрано с учетом климатических и бальнеологических условий на северном берегу озера Иссык-Куль.
В 2020 году во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции, реабилитационный комплекс работал как стационар для приема и лечения пациентов.
«Комплекс в свое время не был до конца завершен из-за нехватки финансовых средств. Если ввести его в работу, он сможет одновременно принимать 250 детей с матерями», — отметила Тилек Маткеримова.
Глава государства осмотрел комплекс, ознакомился с необходимым объемом строительных работ, подчеркнув, что в ближайшем будущем средства на проект будут изысканы.
Президент отметил важность развития в Иссык-Кульской области медицинского реабилитационного центра, который оказывал бы услуги пациентам круглый год и благотворно влиял бы на улучшение состояния их здоровья.
Перед соответствующими государственными органами поставлена задача о необходимости в оперативном порядке подготовки сметы расходов на капитальную реконструкцию комплекса.
Источник: Элгезит
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