Бывшему главе ГКНБ Сегизбаеву продлили срок содержания в СИЗО ГКНБ еще на 2 месяца

Как сообщили в пресс-службе суда, ему продлили содержание под стражей еще на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года. Сегизбаев будет с содержаться в СИЗО ГКНБ.
В Первомайском районном суде сегодня состоялся процесс по делу бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева, где рассмотрели его меру пресечения.
Как сообщили в пресс-службе суда, ему продлили содержание под стражей еще на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года. Сегизбаев будет с содержаться в СИЗО ГКНБ.
Напомним, А.Сегизбаев задержан по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий по так называемому «Белизгейту».
Источник: Кабар
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