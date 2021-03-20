Бывшему главе ГКНБ Сегизбаеву продлили срок содержания в СИЗО ГКНБ еще на 2 месяца

Как сообщили в пресс-службе суда, ему продлили содержание под стражей еще на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года. Сегизбаев будет с содержаться в СИЗО ГКНБ.

В Первомайском районном суде сегодня состоялся процесс по делу бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиля Сегизбаева, где рассмотрели его меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе суда, ему продлили содержание под стражей еще на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года. Сегизбаев будет с содержаться в СИЗО ГКНБ.

Напомним, А.Сегизбаев задержан по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий по так называемому «Белизгейту».

Источник: Кабар