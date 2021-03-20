Экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева оставили под арестом до конца мая

Как сообщили в пресс-службе суда, судья продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражей до 26 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
В Первомайском районном суде сегодня состоялся процесс по делу бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, где рассмотрели его меру пресечения.
Как сообщили в пресс-службе суда, судья продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражей до 26 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Абылгазиев обвиняется в коррупции и незаконном обогащении.
Источник: Кабар
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