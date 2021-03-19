Задержанных за взятки налоговиков в Бишкеке уволили

Задержанных за взятки налоговиков в Бишкеке уволили

Заместитель начальника управления ГНС по Свердловскому району и сотрудник управления ГНС по Ленинскому району Бишкека освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Основанием для увольнения явилось их задержание.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал, что 18 марта по факту получения денежных средств в размере 240 тысяч сомов в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов были задержаны заместитель начальника УГНС по Свердловскому району Бишкека «К.У.К» и инспектор УГНС по Ленинскому району «У.А.А.».

Источник: Элгезит