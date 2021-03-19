СМИ: Facebook работает над новой версией Instagram для детей до 13 лет

Компания Facebook работает над созданием новой версии Instagram для детей младше 13 лет.
Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на внутренние данные компании.
Отмечается, что о новом приложении внутри компании было объявлено в четверг, 18 марта. Сейчас по правилам Instagram, пользователям соцсети не должно быть меньше 13 лет, отмечает Газету.Ru.
«Мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями», — цитирует агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).
Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями в социальной сети Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля.
Ранее стало известно, что компания Facebook объявила, что запускает облегченную версию Instagram — Instagram Lite — в 170 странах. В этой версии не будет торговой площадки и рекламы.
Источник: Кабар
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