Ремонт улиц в столице. Где еще в Бишкеке будет ограничено движение?

В Бишкеке в связи с ремонтными работами временно ограничено движение на ряде улиц, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, с сегодняшнего дня стартовали подготовительные работы для проведения капремонта дорог на двух улицах:
- ул. Васильева от ул. Манаса до ул. Тулебердиева;
- ул. Армейская от ул. Кийизбаева до ул. Мамбетова в микрорайоне «Восток-5».
Кроме того, напомним, что капитальный ремонт также продолжается на следующих улицах:
- ул. Исакеева от ул. Ауэзова до ул. Ч.Валиханова;
- ул. Шевченко от пр. Ж. Жолу до ул. Мичурина;
- ул. Левоневского от ул. Л. Толстого до ул. Асаналиева;
- ул. Гражданская от ул. Т. Айтматова до ул. Курманжан Датки;
- ул. Каховского от ул. Тимура Фрунзе до ул. Кривоносова.
Так, в связи с ремонтными работами движение на вышеуказанных участках ограничено.
В муниципалитете отметили, что согласно протокольному поручению вице-мэра столицы по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбека Ырсалиева сотрудники МП «Бишкекасфальстсервис» ремонтируют проезд вдоль ул. 7 апреля от ТРК «Мадина» до пр. Шабдан Баатыра.
Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.
Напомним, с наступлением весны сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» приводят в порядок столичные улицы согласно производственному плану на 2021 год. В этом году запланировано провести капремонт на 27 отрезках улиц длиной 16,5 км.
Источник: Кабар
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