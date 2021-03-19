Ремонт улиц в столице. Где еще в Бишкеке будет ограничено движение?

В Бишкеке в связи с ремонтными работами временно ограничено движение на ряде улиц, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, с сегодняшнего дня стартовали подготовительные работы для проведения капремонта дорог на двух улицах:

- ул. Васильева от ул. Манаса до ул. Тулебердиева;

- ул. Армейская от ул. Кийизбаева до ул. Мамбетова в микрорайоне «Восток-5».

Кроме того, напомним, что капитальный ремонт также продолжается на следующих улицах:

- ул. Исакеева от ул. Ауэзова до ул. Ч.Валиханова;

- ул. Шевченко от пр. Ж. Жолу до ул. Мичурина;

- ул. Левоневского от ул. Л. Толстого до ул. Асаналиева;

- ул. Гражданская от ул. Т. Айтматова до ул. Курманжан Датки;

- ул. Каховского от ул. Тимура Фрунзе до ул. Кривоносова.

Так, в связи с ремонтными работами движение на вышеуказанных участках ограничено.

В муниципалитете отметили, что согласно протокольному поручению вице-мэра столицы по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбека Ырсалиева сотрудники МП «Бишкекасфальстсервис» ремонтируют проезд вдоль ул. 7 апреля от ТРК «Мадина» до пр. Шабдан Баатыра.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.

Напомним, с наступлением весны сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» приводят в порядок столичные улицы согласно производственному плану на 2021 год. В этом году запланировано провести капремонт на 27 отрезках улиц длиной 16,5 км.

Источник: Кабар