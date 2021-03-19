Единую налоговую декларацию сдали более 200 тыс кыргызстанцев

На 19 марта 2021 года Единую налоговую декларацию представили 201 тыс. 972 налогоплательщика.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Кыргызстана.
По информации налоговиков, декларации представили 47 тыс. 941 организаций, 83 тыс. 323 индивидуальных предпринимателя, 25 тыс. 640 физических лиц, а также 26 тыс. 848 государственных и муниципальных служащих.
ГНС напоминает, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать:
- государственные и муниципальные служащие,
- индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе,
- владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков),
- крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Также в соответствии Законом Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 года, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не успели до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019 год, должны будут заполнить две декларации – за 2019 и 2020 годы.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.
Источник: Элгезит
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