В Кыргызстане объявлен рейд по выявлению авто с госномерами Абхазии. В чем причина?

Так, с 16 марта 2021 года совместно с сотрудниками ГУОБДД были остановлены транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан КР.

Сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) и ГУОБДД МВД выявили транспортные средства, незаконно эксплуатируемые на территории Кыргызстана, сообщили агентству в пресс-службе Таможенной службы.

По данным ведомства, в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза и эксплуатирования на таможенной территории ЕАЭС в КР автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем, от 15 марта 2021 года, был проведен ряд мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений таможенного законодательства ЕАЭС в отношении транспортных средств с регистрационными номерами Республики Абхазия.

Так, с 16 марта 2021 года совместно с сотрудниками ГУОБДД были остановлены транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан КР.

В связи с несоблюдением условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами, предусмотренными ст. 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС, автотранспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии были доставлены в зону таможенного контроля, расположенную на территории Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура». Всего было задержано 10 автомашин.

Данные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС, собранные материалы переданы по подследственности.

«Стоит отметить, что в отношении транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии будут проводиться ряд мероприятий на всей территории КР», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар