(Фото) Президент Садыр Жапаров навестил детей, возвращенных из Ирака

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 19 марта, ознакомился с условиями проживания и оказываемой помощью детям, возвращенным из Ирака.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Как проинформировали главу государства, 16 марта т.г. в один из детских центров Чуйской области были доставлены 79 детей, в том числе 38 мальчиков и 41 девочка в возрасте от 2 до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».
В центре имеются все условия для проживания и отдыха. Детям предоставляется четырехразовое питание. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают круглосуточную безопасность.
Соответствующие специалисты работают по их ресоциализации для дальнейшей передачи родственникам.
В данное время они проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни.
Глава государства осмотрел здание учреждения, спальные комнаты и столовую, где ему продемонстрировали рацион, которым кормят детей.
В беседе с воспитателями учреждения, президент отметил важность оказания всесторонней помощи вернувшимся детям.
Как подчеркнул глава государства, эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам, выехавшим в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на Родине они всегда найдут приют, заботу и защиту.
Садыр Жапаров подчеркнул, что государство будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранения жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом. Он обратил внимание соответствующих государственных органов на усиление работы по реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь, составлению на каждого ребенка индивидуального плана защиты детей и социальному сопровождению детей и семей.
Также президент отметил необходимость оказания повсеместного содействия в получении всех гарантированных государственных услуг.
Источник: Кабар
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