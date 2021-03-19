Массовое заражение военнослужащих туберкулезом. Прокуратура начала расследование

В противотуберкулезную больницу Бишкека поступили 12 военнослужащих срочной службы

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона 16 марта зарегистрировала в ЕРПП досудебное производство по ст. 331 ч.1 (халатность) УК КР по факту массового заболевания военнослужащих войсковой части туберкулезом.

Так, в период с 18 января по настоящее время из различных подразделений одной из войсковых частей КР госпитализированы в противотуберкулезную больницу Бишкека 12 военнослужащих срочной службы.

В рамках досудебного производства по всем фактам заражения назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, проведение которых поручено экспертам Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз Минздрава.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пресс-служба Генпрокуратуры

