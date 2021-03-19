В Кыргызстане выявили незаконно эксплуатируемые машины с номерами Абхазии

Таможенники совместно с гаишниками задержали 10 таких автомобилей

В рамках реализации Плана мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза и эксплуатирования на таможенной территории ЕАЭС в КР автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем, был проведен ряд мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений таможенного законодательства ЕАЭС в отношении транспортных средств с регистрационными номерами Республики Абхазия.

Так, с 16 марта 2021 года совместно с сотрудниками ГУОБДД МВД были остановлены транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан КР.

В связи с несоблюдением условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами, предусмотренных ст. 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС, автотранспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии были доставлены в зону таможенного контроля на территории госпредприятия «Таможенная инфраструктура». Всего было задержано 10 автомашин.

Данные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС, собранные материалы переданы по подследственности.

Стоит отметить, что в отношении транспортных средств с номерами Абхазии будет проводиться ряд мероприятий на всей территории КР.

Пресс-служба ГТС