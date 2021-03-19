(Фото) Новиков: Новая школьная программа должна сформировать высокий стандарт образования

овая школьная учебная программа должна сформировать высокий стандарт образования.

Об этом первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков сказал в ходе расширенного заседания по вопросам школьного и внешкольного образования, школьной медицины и школьного спорта, сообщает пресс-служба правительства КР.

В мероприятии, где Кыргызской академией образования был презентован проект нового школьного стандарта, приняли участие директора школ со всех регионов страны и родители школьников.

Артем Новиков отметил, что за годы независимости система образования подвергалась реформированию несколько раз.

«Можно сказать, что учебная программа, которая на протяжении последних 10 лет претерпела значительные изменения, далеко несовершенна. Низкая успеваемость учащихся зачастую связана с перегруженностью учебной программы в следствии постоянного сокращения учебных часов. Общее количество недельных часов: по математике с первого по 11-й класс уменьшилось с 57 до 52, а по естественнонаучным предметам - с 51 до 46 часов. Поэтому было дано поручение Министерству образования пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения часов по базовым предметам, в том числе естественного математического цикла. Установки Министерство экономики и финансов не должны служить основанием для подготовки учебных планов. Давайте сделаем качественный стандарт школьного образования и нормальную учебную программу с 1 по 11 класс и после этого будем защищать ее в Министерстве экономики и финансов», - сказал он.

Артем Новиков отметил, что по республике функционирует всего около 70 внешкольных образовательных организаций, которые не могут удовлетворить потребности детей в дополнительном образовании. Необходимо формировать единую образовательную систему взаимодействия между школьной программой и дополнительным образованием детей во внеурочное время. Школы также должны увеличивать количество кружков и секций для занятий детей.

Касаясь вопросов аттестации директоров школ было отмечено, что это необходимый процесс.

«Вместе с тем аттестация не должна превратиться в инструмент увольнения неугодных директоров. Она должна быть связана с аккредитацией школ. Конечной целью аттестации должно быть улучшение качества образования наших детей, так как образованные дети – это золотой фонд нашего народа. Мы должны приложить все усилия, что бы восстановить полный цикл работы и воспитания детей в школах, начиная со школьной программы, внешкольного образования, школьной медицины и школьного спорта, В течении 1-2-х лет эту работу необходимо завершить, а часть компонентов запустить уже с 1 сентября 2021 года», - сказал он, отметив необходимость усиления работы по повышению уровня квалификации учителей.

По итогам заседания Министерству образования и науки поручено:

- в месячный срок создать рабочую группу с участием директоров школ и педагогического состава и подготовить дорожную карту по пересмотру проекта государственного образовательного стандарта школьного образования;

- пересмотреть и подготовить проект базисного учебного плана с 1 по 11 класс с учетом предложений по исключению сокращения учебных часов, увеличению часов по базовым предметам, в том числе естественно-математического цикла;

- в месячный срок: провести инвентаризацию нормативно-правовой базы внешкольных организаций детей, разработать типовое положение о внешкольной организации и типовую программу кружков и студий с учетом предложений по обеспечению преемственности школьного и внешкольного образования;

- внести предложения по увеличению и улучшению деятельности и материально-технической базы внешкольных организаций и разработать программу факультативных занятий, включенных в нагрузку учителей; - провести полную инвентаризацию пустующих зданий и помещений для возможного размещения кружковых студий в регионах;

- с 1 сентября 2021 года запустить проект по развитию школьного спорта «Школьная лига» и проект по школьной медицине.

Источник: Кабар