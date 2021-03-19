(Фото) Китай отправил в Кыргызстан партию вакцины от COVID-19

Самолет с партий вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для Кыргызстана сегодня вылетел из Пекина.
Об этом сообщили в посольстве Китая в Кыргызстане.
Как ранее сообщалось Китай в качестве гуманитарной помощи передаст Кыргызстану 150 тыс доз вакцины от COVID-19.
Источник: Кабар
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