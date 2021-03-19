(Фото) Китай отправил в Кыргызстан партию вакцины от COVID-19

Самолет с партий вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для Кыргызстана сегодня вылетел из Пекина.

Об этом сообщили в посольстве Китая в Кыргызстане.

Как ранее сообщалось Китай в качестве гуманитарной помощи передаст Кыргызстану 150 тыс доз вакцины от COVID-19.

Источник: Кабар