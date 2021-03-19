Пограничники КР задержали гражданина России за незаконное пересечение госграницы

В ходе несения службы пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Казахстана в Кыргызстан вброд через реку Чу.
Пограничники Кыргызстана задержали гражданина России за незаконное пересечение госграницы, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.
По ее данным, 18 марта пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области задержали гражданина Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы.
В ходе несения службы пограничный наряд обнаружил гражданина, который направлялся из Казахстана в Кыргызстан вброд через реку Чу.
Пограничники пресекли нелегальный переход госграницы и задержали нарушителя.
В ходе опроса было установлено, что задержанный является гражданином Российской Федерации Н.Г., 1989 года рождения.
После оформления соответствующих документов нарушитель госграницы был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: Кабар
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