В Узгене расстреляли автомобиль: Убиты двое

В городе Узген совершено нападение на местных жителей, сообщает 19 марта пресс-служба УВД Ошской области.
По данным областной милиции, в ночь с 18 на 19 марта примерно в 03:35 в территориальную больницу были доставлены два человека с огнестрельными ранениями.
По данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 130 ч.2 п.9 («Убийство») Уголовного кодекса.
В больницу выехали оперативно-следственная группа и руководство РОВД. Было установлено, что трое граждан сидели в автомобиле марки «Хонда Инспайер» по улице Ленина — 31-летний М.Ш., 21-летний К.С. и 31-летний А.А. В это время к автомобилю подошли неизвестные и открыли стрельбу. Из троих выжил лишь А.А., который сидел на переднем пассажирском сиденье. Двое других скончались по дороге в больницу.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых, назначены экспертизы.
В территориальной больнице сообщили, что один человек получил ранение в голову, второй — в грудь. Полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью.
Глава квартала Шарк города Узген Муктар Ибрагимов в беседе с Turmush сообщил, что 31-летний убитый мужчина продавал обувь на рынке, а 21-летний парень занимался продажей аксессуаров для мобильных телефонов. Их тела находятся в морге.
Источник: turmush.kg
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