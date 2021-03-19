Обсуждается вопрос поставки природного газа из Туркменистана в Кыргызстан

Отмечена важность дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов в строительной отрасли и других сферах.

В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча министра иностранных дел КР Руслан Казакбаева с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в рамках встречи они обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной областях и наметили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Отмечена важность дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов в строительной отрасли и других сферах. Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество стран в области поставок электроэнергии и природного газа из Туркменистана в Кыргызстан.

По итогам встречи, министры договорились поддерживать постоянную связь для обсуждения вопросов кыргызско-туркменского двустороннего взаимодействия.

Источник: reporter.kg