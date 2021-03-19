(Фото) Марипов: Все мероприятия в Плане правительства на 100 дней направлены на повышение уровня жизни людей

Состоялось совещание по реализации Плана первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.
План подписан премьер-министром и состоит из 50 мероприятий со сроком исполнения до 1 июня текущего года, реализация которых позволит добиться существенных улучшений во многих направлениях, сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе совещания глава правительства отметил, что все пункты Плана должны быть реализованы в полном объеме.
«Несмотря на ряд указов президента КР, направленных на защиту инвесторов, только со стороны упраздненной недавно финансовой полиции за январь - февраль текущего года было возбуждено 140 дел. Проверяющие органы должны прекратить практику запугивания инвесторов», - подчеркнул Марипов.
Также была заслушана информация заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева, который дал подробное разъяснение по каждому пункту Плана мероприятий.
«На март предусмотрена реализация четырех мероприятий, три из которых выполнены, в том числе снижены тарифы на оказание консульских услуг, отменены функции ветеринарного и фитосанитарного контроля на таможенной границе, открыт центр по профориентации в Бишкеке», - сказал он.
Проводится работа и по обеспечению продовольственной безопасности. Премьер-министр отметил, что обсуждается вопрос об освобождении от налогов производителей растительного масла, подписано решение о временном запрете на вывоз минеральных удобрений.
В завершение глава правительства подчеркнул, что по итогам реализации Плана каждому министерству будет дана соответствующая оценка, и добавил, что руководитель государственного органа несет персональную ответственность за реализацию указанного документа.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!