(Фото) Марипов: Все мероприятия в Плане правительства на 100 дней направлены на повышение уровня жизни людей

Состоялось совещание по реализации Плана первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.

План подписан премьер-министром и состоит из 50 мероприятий со сроком исполнения до 1 июня текущего года, реализация которых позволит добиться существенных улучшений во многих направлениях, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания глава правительства отметил, что все пункты Плана должны быть реализованы в полном объеме.

«Несмотря на ряд указов президента КР, направленных на защиту инвесторов, только со стороны упраздненной недавно финансовой полиции за январь - февраль текущего года было возбуждено 140 дел. Проверяющие органы должны прекратить практику запугивания инвесторов», - подчеркнул Марипов.

Также была заслушана информация заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева, который дал подробное разъяснение по каждому пункту Плана мероприятий.

«На март предусмотрена реализация четырех мероприятий, три из которых выполнены, в том числе снижены тарифы на оказание консульских услуг, отменены функции ветеринарного и фитосанитарного контроля на таможенной границе, открыт центр по профориентации в Бишкеке», - сказал он.

Проводится работа и по обеспечению продовольственной безопасности. Премьер-министр отметил, что обсуждается вопрос об освобождении от налогов производителей растительного масла, подписано решение о временном запрете на вывоз минеральных удобрений.

В завершение глава правительства подчеркнул, что по итогам реализации Плана каждому министерству будет дана соответствующая оценка, и добавил, что руководитель государственного органа несет персональную ответственность за реализацию указанного документа.

Источник: Кабар