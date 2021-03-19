Среди солдат выявлено массовое заражение туберкулезом. Госпитализировано 15 человек

В городскую противотуберкулезную больницу Бишкека поступили 15 солдат с закрытой формой туберкулеза.
Об этом агентству «Кабар» сообщила главврач этой больницы Тамара Баялиева.
Она отметила, что первый солдат поступил 21 января, а последний, пятнадцатый, – сегодня, 18 марта.
Главврач сообщила, что 14 из 15 поступивших - из одной воинской части.
«У нас лежат все, у кого закрытая форма туберкулеза. У некоторых легочные воспалительные участки, у остальных - жидкости, воспаление плевры», - сказала она.
Баялиева отметила, что, предположительно, солдаты заразились туберкулезом во время прохождения курса молодого бойца еще в начале осени прошлого года. Потому что на сегодня они все поступили из разных казарм.
«То есть одна воинская часть располагалась в разных местах, разделившись по подразделениям. Все эти молодые люди одновременно находились только во время прохождения курса молодого бойца, предположительно, в сентябре», - сказала она.
Тамара Баялиева добавил, что в их больнице находятся солдаты с закрытой формой, она предположила, что в другой больнице могут находиться те, у кого открытая форма.
Источник: Кабар
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