Сестра депутата Эргешова погубила 10 человек. Она останется безнаказанной?

Когда начали расследовать это дело, всплыли еще более дурные обстоятельства.

Всю республику потрясло событие, которое произошло в начале этого месяца в Кара-Жыгачском и Кара-Суйском сельских округах Аксыйского района. Потому что пожелавшая стать депутатом местного кенеша Бурулкан Эргешова пригласила в кафе около 20 мужчин и женщин, наливала им технический спирт в качестве выпивки. Большинство из них отравились, 7 скончались.

Когда начали расследовать это дело, всплыли еще более дурные обстоятельства. Как оказалось, Б. Эргешова и до этого наливала желающим технический спирт в аптеке и уже поспособствовала гибели трех человек. Земляки же были недовольны Б. Эргешовой потому, что она во время пандемии продавала маски и лекарства в 2-3 раза дороже от обычной цены. Даже после смерти 10 человек по ее вине она нагло заявляет: «Я им в рот спирт не заливала, они добровольно пили». Правоохранительные органы обычно быстро пребывают на место драки двух человек и сажают их, но почему-то до сих пор не посадили Бурулкан Эргешову, по чьей вине скончались 10 человек. Почему?

Старший брат у нее является главврачом сельской больницы, младший брат – Алмазбек Эргешов, является бизнесменом и депутатом ЖК от партии «Кыргызстан». Сообщается, что и сама Б. Эргешова богата, как и ее дети. Эти обстоятельства, как говорят, мешают принять меры в отношении нее. Потому что наши органы готовы служить тем, у кого есть деньги.

Хотя правоохранительные органы не зашевелились, земляки выдвинули ультиматум Б. Эргешовой – выплатить семьям погибших компенсацию по 1 млн сомов, продать свой дом, аптеку, скотину и перебраться в другое место. Пока неизвестно, будет выполнено это требование или нет. Потому что в селе Кара-Суу уже появились люди, которые поддерживают Б. Эргешову, призывают оставить ее в покое, так как смерть наступила по воле Бога. А кто тогда наливал гостям технический спирт? Народу же не стоит опускаться столь низко ради одной чашки чая и куска мяса. Это напоминание жителям сел Кара-Суу и Кара-Жыгач.

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 17.03.2021 / стр. 5