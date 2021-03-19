(Фото) Делегация ГКНБ КР приняла участие в 36-м заседании РАТС ШОС в Ташкенте 

Делегация Кыргызстана приняла участие в 36-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Отмечается, что 18 марта 2021 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) под председательством Узбекистана состоялось очередное 36-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). В нем приняли участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Стороны рассмотрели состояние региональной безопасности, обсудили текущую ситуацию в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС, обменялись мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС, определили совместные меры по реагированию на современные вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций.
В ходе заседания одобрен Доклад Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2020 году. Рассмотрена информация о ходе выполнения в 2020 году Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, решений Совета РАТС ШОС. Одобрен проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС за истекший период.
Согласовано проведение в 2021 году очередного совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС «Пабби - Антитеррор – 2021», Восьмого заседания руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС и Восьмой международной научно-практической конференции РАТС ШОС.
Приняты решения о совершенствовании сотрудничества компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности.
В рамках выполнения требований Резолюций Совета Безопасности ООН 2178 и 2396, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров.
Приняты решения по вопросам организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в сентябре 2021 года на территории Республики Узбекистан.
Заседание Совета прошло в деловой и дружественной обстановке.
Источник: Кабар
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