(Фото) Делегация ГКНБ КР приняла участие в 36-м заседании РАТС ШОС в Ташкенте

Делегация Кыргызстана приняла участие в 36-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Отмечается, что 18 марта 2021 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) под председательством Узбекистана состоялось очередное 36-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). В нем приняли участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Стороны рассмотрели состояние региональной безопасности, обсудили текущую ситуацию в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС, обменялись мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС, определили совместные меры по реагированию на современные вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций.

В ходе заседания одобрен Доклад Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2020 году. Рассмотрена информация о ходе выполнения в 2020 году Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, решений Совета РАТС ШОС. Одобрен проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС за истекший период.

Согласовано проведение в 2021 году очередного совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС «Пабби - Антитеррор – 2021», Восьмого заседания руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС и Восьмой международной научно-практической конференции РАТС ШОС.

Приняты решения о совершенствовании сотрудничества компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности.

В рамках выполнения требований Резолюций Совета Безопасности ООН 2178 и 2396, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров.

Приняты решения по вопросам организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в сентябре 2021 года на территории Республики Узбекистан.

Заседание Совета прошло в деловой и дружественной обстановке.

Источник: Кабар