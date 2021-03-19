(Фото) Саудовская Аравия окажет помощь Кыргызстану в виде медоборудования на $500 тыс.

Королевства Саудовская Аравия окажет помощь Кыргызстану в виде медицинского оборудования на 500 тыс. долларов США.
Об этом во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил посол Саудовской Аравии в КР Абдурахмана бин Саид Аль-Жума.
Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии посла в Кыргызстане.
Как сообщил Абдурахман бин Саид Аль-Жума, Саудовская Аравия поддерживает вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами, а также проинформировал о передаче в ближайшее время в виде помощи правительству Кыргызстана медицинского оборудования на сумму порядка 500 тыс. долларов США.
В ходе встречи Садыр Жапаров отметил личный вклад Абдурахмана бин Саида Аль-Жумы как первого посла Саудовской Аравии в Кыргызстане в достижение нынешнего уровня двустороннего сотрудничества: между странами установлены прочные политические отношения, ведется активная работа по наращиванию культурно-гуманитарного сотрудничества.
В заключении за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, Садыр Жапаров наградил Абдурахмана бин Саида Аль-Жуму государственной наградой страны – орденом «Данакер».
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