Фарида Ниязова оставили в СИЗО еще на месяц

Бывшему руководителю аппарата президента Фариду Ниязову продлили меру пресечения.
Он будет находиться в СИЗО-1 до 13 апреля.
Такое решение сегодня принял Бишкекский городской суд.
Адвокат Ниязова Замир Жоошев отметил, что его подзащитный болен. По его словам, консилиум врачей поставил ему диагноз «гипертония III-стадии III-степени высокого риска».
«Лиц с такими заболеваниями запрещено содержать под стражей», — подчеркнул юрист.
Напомним, Фарид Ниязов проходит по делу о массовых беспорядках, произошедших после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке. По этому делу также проходят экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков.
Источник: Элгезит
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