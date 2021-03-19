Фарида Ниязова оставили в СИЗО еще на месяц

Бывшему руководителю аппарата президента Фариду Ниязову продлили меру пресечения.

Он будет находиться в СИЗО-1 до 13 апреля.

Такое решение сегодня принял Бишкекский городской суд.

Адвокат Ниязова Замир Жоошев отметил, что его подзащитный болен. По его словам, консилиум врачей поставил ему диагноз «гипертония III-стадии III-степени высокого риска».

«Лиц с такими заболеваниями запрещено содержать под стражей», — подчеркнул юрист.

Напомним, Фарид Ниязов проходит по делу о массовых беспорядках, произошедших после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке. По этому делу также проходят экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат ЖК Равшан Джеенбеков.

Источник: Элгезит