За январь — февраль на бизнесменов возбуждено 140 дел, несмотря на указы о защите бизнеса

Упраздненная Служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) в январе 2021 года возбудила на бизнесменов 100 уголовных дел, еще 40 дел было возбуждено в феврале.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер-министр Улукбек Марипов на заседании раскритиковал отношение правоохранительных органов к предпринимателям. Он также напомнил об указе президента Садыра Жапарова по поддержке бизнеса.

Глава кабмина отметил, что в рамках реализации первоочередных мер правительства на 100 дней был ликвидирован один проверяющий орган.

«Если проверяющие органы не прекратят запугивать инвесторов, а органы, выдающие разрешения, не прекратят получать «шапку», то страхи инвесторов может еще больше увеличиться. И как мы поднимем экономику, как поможем улучшить жизнь населения, уважаемые руководители?» — констатировал Марипов.

Напомним, в декабре 2020 года срок моратория на проверки государственными контролирующими органами был продлен до 1 января 2022 года.

Однако, бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики Робин Орд-Смит выразил обеспокоенность участившимися сообщениями в средствах массовой информации о давлении на субъекты бизнеса. Также при встрече с премьер-министром Улугбеком Мариповым предприниматели отметили, что в стране не создаются условия для бизнеса и выразили недовольство усилившимися со стороны правоохранительных органов проверками.

5 марта в правительстве сообщили, что принято решение о ликвидации финансовой полиции, отметив ненадлежащее исполнение службой своих функций. Позже председатель расформированной Службы Сыймык Жапыкеев сообщил, что получил звание генерал-майора финансовой полиции и поблагодарил президента.

Источник: Элгезит