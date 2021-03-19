Садыр Жапаров принял посла Саудовской Аравии по случаю завершения его дипмиссии в КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 марта, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Саудовской Аравии в КР Абдурахмана бин Саид Аль-Жуму по случаю завершения его дипломатической миссии.

Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам межгосударственного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и транспортной сферах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства выразил удовлетворение устойчивым уровнем взаимодействий в сфере политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, выразив надежду на их дальнейшее укрепление.

Садыр Жапаров отметил личный вклад Абдурахмана бин Саида Аль-Жумы как первого посла Саудовской Аравии в Кыргызстане в достижение нынешнего уровня двустороннего сотрудничества: между странами установлены прочные политические отношения, ведется активная работа по наращиванию культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сказал глава государства, одним из приоритетных направлений кыргызско-саудовского сотрудничества является развитие торгово-экономических отношений. Он подчеркнул имеющийся реальный потенциал в этой сфере, в то же время отметив небольшой объем торговли из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

В этой связи Садыр Жапаров предложил открыть прямой авиамаршрут между двумя странами для развития торговых связей с Саудовской Аравией.

Также президент призвал саудовскую сторону стать партнером в реализации важнейших инвестиционных проектов.

За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, президент Садыр Жапаров наградил Абдурахмана бин Саида Аль-Жуму государственной наградой страны – орденом «Данакер».

Посол передал главе государства слова приветствия от Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуль Азиз Аль Сауда и Наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

Он выразил благодарность Садыру Жапарову за высокую оценку его дипломатической деятельности в Кыргызстане, подчеркнув, что гордится внесенным вкладом в укрепление отношений между странами.

Абдурахман бин Саид Аль-Жума добавил, что Саудовская Аравия поддерживает вопрос открытия прямого авиасообщения между странами, а также проинформировал о передаче в ближайшее время в виде помощи правительству КР медицинского оборудования на сумму порядка 500 тыс. долларов США.

Посол с удовлетворением отметил динамику развития двустороннего сотрудничества и заявил о готовности саудовской стороны к выводу их на новый уровень.

По итогам встречи стороны договорились провести бизнес-форум и бизнес-ярмарку в Саудовской Аравии в ближайшее время с участием представителей бизнес-сообществ двух государств.

Источник: Кабар