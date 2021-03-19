Авиаподарок к Ноорузу! С 20 марта запускаются новые рейсы Москва-Тамчы и Екатеринбург-Тамчы

Бишкек, "Саясат. kg". Авиаперелеты будут осуществлятьсясовременными лайнерами Airbus.

Новые авиарейсы станут настоящим подарком для россиян и кыргызстанцев к Празднику Нооруз! Первый чартерный рейс Москва (аэропорт «Жуковскиий») - Тамчы (аэропорт «Иссык-Куль») будет совершен 20 марта, а 21 марта – будет выполнен рейс Екатеринбург – Тамчы!

Авиаперелеты будут осуществлятьсясовременными лайнерами Airbus.

По соглашению с ОАО «Уральские авиалинии» открывается сезонное авиасообщение по маршруту Екатеринбург – Тамчы (международный аэропорт «Иссык-Куль») – Екатеринбург. Достигнута договоренность о возможности увеличения авиарейсов из Екатеринбурга (Уральский Федеральный округ, Россия) в города Бишкек и Ош в летний период.

Открытие этих направлений, конечно же, внесет свою значительную лепту в обеспечение туристического сезона-2021 на Иссык-Куле.

Накануне генеральный директор ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев лично проинспектировал и проверил готовность аэропорта «Иссык-Куль» к принятию самолетов из России и гостей нашей голубой жемчужины!

Руководство ОАО «МАМ» не прекращает прилагать все возможные усилия по созданию комфортных условий для отечественных и зарубежных авиапассажиров и открытию новых рейсов.