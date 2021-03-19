На пост верховного муфтия КР претендуют 8 человек. Какие экзамены они будут сдавать?

Марс ажы Ибраев отмечает, что новый глава ДУМК должен будет вернуть былое доброе имя муфтияту

Член Совета улемов Марс ажы Ибраев в разговоре с Vesti.kg рассказал, как будут проводиться экзамены для проверки уровня и квалификации восьми претендентов на пост верховного муфтия Кыргызстана.

— Восемь человек выдвинули свои кандидатуры на пост муфтия Кыргызстана, — сообщил он. — В скором времени пройдут экзамены для проверки уровня и квалификации претендентов. На каждый пост будут отдельные экзамены, но все они будут проходить в письменном и устном форматах. Экзаменационные вопросы будут касаться религии, закона и других предметов. Совет улемов полностью изучит документацию, дипломы и документы о несудимости. На устном экзамене проверят навыки владения кыргызским и арабским языками. Но самое главное — защита программы, где претендент расскажет о своих целях. Если Совету улемов понравится несколько программ, он может выбрать пару кандидатов. В конце пройдет голосование Курултая, где муфтия и выберут. Если достойного кандидата не будет, то процесс начнем сначала.

Максат ажы Ибраев отмечает, что на будущего муфтия будет возложена большая ответственность, ведь он должен будет вернуть прежнее доброе имя муфтияту, потому что в связи с последними событиями в народе ходят всякие разговоры о ДУМК.

— Быть муфтием — нелегкая задача, — подчеркнул он. — Нужно владеть финансовой грамотностью, обладать знаниями во многих сферах, быть дипломатичным менеджером, который сможет достучаться до сердец. Он должен быть лидером с замечательной идеологией, а в его семье должны царить мир и благополучие. В данное время состояние муфтията не самое лучшее. В связи с последними событиями, в обществе много всяких разговоров касательно ДУМК, и эту проблему надо решать. На будущего муфтия будет возложена большая ответственность, ведь он должен будет вернуть доброе имя муфтияту.

Член совета улемов пояснил, что пока не определен срок, на который будет избираться муфтий.

Отметим, вчера на странице совета улемов в соцсети была опубликована информация о завершении регистрации и аттестации, которые были организованы со стороны Совета улемов мусульман Кыргызстана.

Упоминалось, что 75 человек сдали документы на членство в Совете улемов. На должность муфтия претендуют восемь человек, а председателем ревизионной комиссии ДУМК намерен стать 21 бухгалтер. После того как документы будут изучены, 1 апреля комиссия по регистрации и аттестации проведет экзамены на уровень образования и квалификации кандидатов.

Стоит отметить, 17 февраля был объявлен конкурс на седьмой съезд Совета улемов, на должность муфтия и в ревизионную комиссию.

Список кандидатов на пост муфтия:

1. Нурбек Токтогулов

2. Сайдамир Джейналиев

3. Султанали Гапуров

4. Убайдулла Сарыбаев

5. Шукур Исмаилов

6. Шакир Маматов

7. Нематилла Жээнбеков

8. Ниязали Арипов

Напомним, экс-верховный муфтий Максат Токтомушев 10 февраля покинул пост после заявления ГКНБ о возбуждении уголовных дел в отношении руководства ДУМК.

Источник: Вести