В Кыргызстан пытались незаконно завезти около 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей

В Кыргызстан пытались незаконно завезти около 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

Как отмечается, сотрудники ГНС на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза крупного рогатого скота и лошадей из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов.

В частности, в течение 10 дней были пресечены попытки незаконного ввоза на территорию Кыргызстана 1 тыс. 189 голов крупного рогатого скота и 107 лошадей.

У импортеров отсутствовали все необходимые сопроводительные документы, в том числе справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.

Источник: Кабар