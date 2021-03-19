В Кыргызстан пытались незаконно завезти около 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.
Как отмечается, сотрудники ГНС на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза крупного рогатого скота и лошадей из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов.
В частности, в течение 10 дней были пресечены попытки незаконного ввоза на территорию Кыргызстана 1 тыс. 189 голов крупного рогатого скота и 107 лошадей.
У импортеров отсутствовали все необходимые сопроводительные документы, в том числе справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.
Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!