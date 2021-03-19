Судоисполнитель, подозреваемая в вымогательстве, освобождена от должности

По факту дискредитации государственного органа в лице старшего судебного исполнителя Кеминского района Чуйской области М.А.А. приказом директора Судебного департамента У.Кожомбердиева была освобождена от занимаемой должности.

Старший судебный исполнитель ПССИ Кеминского района Чуйской области М.А.А., подозреваемая в вымогательстве, освобождена от занимаемой должности, сообщила пресс-секретарь Судебного департамента при Верховном суде КР Назира Сагыналиева.

По ее словам, судоисполнитель была уволена Приказом директора Судебного департамента У.Кожомбердиева в связи с дискредитацией государственного органа.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ и социальных сетях был распространен видеоматериал под заголовком «Старший судебный исполнитель Кеминского района вымогает деньги» и по данному факту руководством Судебного департамента было поручено провести служебное расследование.

«По факту дискредитации государственного органа в лице старшего судебного исполнителя Кеминского района Чуйской области М.А.А. приказом директора Судебного департамента У.Кожомбердиева была освобождена от занимаемой должности. Данный факт вызвал общественную критику и негодование в социальных сетях», - сказала она.

Источник: Кабар