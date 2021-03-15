ГКНБ объявил в розыск Бахтияра Жолдошбаева. Он вывел из Кыргызстана 59 млрд сомов

По факту вывода денежных средств разыскивается Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По его данным, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 319 ч.1 УК КР (коррупция), за причастность к незаконному выводу из республики денежных средств 59,5 млрд сомов, разыскивается гражданин Кыргызской Республики Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич, 1973 года рождения.
В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого Жолдошбаева Б.С., ГКНБ просит сообщить по телефонам дежурной части ГКНБ КР 0312-62-05-85, 0312-66-04-75, а также по мобильному телефону 0555-55-30-46.
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Источник: reporter.kg
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