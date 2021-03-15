(Фото) Глава ГКНБ встретился с жителями приграничных районов Баткенской области

В ходе встречи были обсуждены вопросы, насущные для жителей приграничных районов.
В селе Самаркандек Баткенской области сегодня состоялась встреча главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева с местным населением. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, насущные для жителей приграничных районов.
Глава ГКНБ КР сказал, что все приграничные вопросы стоят на особом контроле государства и ведутся необходимые переговоры с соседними странами. Все спорные участки границы будут решаться исключительно мирным путем с соблюдением интересов государства.
Также Камчыбек Ташиев особо напомнил жителям об уголовной ответственности за воспрепятствование законным действиям правоохранительных и других органов, направленных на пресечение контрабанды и другой преступной деятельности.
Встреча прошла в конструктивной обстановке.
Источник: Кабар
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