(Фото) Президент Садыр Жапаров принял генсека ССТГ Багдада Амреева

адыр Жапаров также подчеркнул важность создания Инвестиционного фонда Тюркского совета и размещения его офиса в г. Бишкек.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что Тюркский совет добился хороших результатов с момента своего создания и получил поддержку международного сообщества.
Он отметил активную работу ССТГ в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, добавив, что его усилия в этом направлении помогают странам-членам Совета принимать необходимые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации.
Садыр Жапаров также подчеркнул важность создания Инвестиционного фонда Тюркского совета и размещения его офиса в г. Бишкек.
В свою очередь Багдад Амреев с удовлетворением отметил успешные итоги государственных визитов Садыра Жапарова в Казахстан и Узбекистан, которые, по его мнению, будут способствовать развитию и единению тюркского мира.
Генеральный секретарь ССТГ выразил готовность оказать полное содействие в проведении совместной работы по всем направлениям повестки в рамках Тюркского совета, в том числе по вопросу размещения Инвестиционного фонда Тюркского совета в г.Бишкек.
Президент Садыр Жапаров также подчеркнул, что кыргызская сторона и далее будет последовательно работать над укреплением братства и дружбы с тюркоязычными странами и подтвердил свое участие в неформальной встрече глав государств ССТГ, проведение которой планируется в ближайшее время.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!