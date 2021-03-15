(Фото) Президент Садыр Жапаров принял генсека ССТГ Багдада Амреева

адыр Жапаров также подчеркнул важность создания Инвестиционного фонда Тюркского совета и размещения его офиса в г. Бишкек.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что Тюркский совет добился хороших результатов с момента своего создания и получил поддержку международного сообщества.

Он отметил активную работу ССТГ в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, добавив, что его усилия в этом направлении помогают странам-членам Совета принимать необходимые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Садыр Жапаров также подчеркнул важность создания Инвестиционного фонда Тюркского совета и размещения его офиса в г. Бишкек.

В свою очередь Багдад Амреев с удовлетворением отметил успешные итоги государственных визитов Садыра Жапарова в Казахстан и Узбекистан, которые, по его мнению, будут способствовать развитию и единению тюркского мира.

Генеральный секретарь ССТГ выразил готовность оказать полное содействие в проведении совместной работы по всем направлениям повестки в рамках Тюркского совета, в том числе по вопросу размещения Инвестиционного фонда Тюркского совета в г.Бишкек.

Президент Садыр Жапаров также подчеркнул, что кыргызская сторона и далее будет последовательно работать над укреплением братства и дружбы с тюркоязычными странами и подтвердил свое участие в неформальной встрече глав государств ССТГ, проведение которой планируется в ближайшее время.

Источник: Кабар