(Фото) Верховный суд поставил точку в деле Чынгыза «Дөө» Джумагулова

Ранее Джумагулов был признан виновным по ст.266 ч.1 («Хулиганство») УК КР и приговорен к пяти годам лишения свободы.
Верховный суд 11 марта вынес решение в отношении криминального авторитета Джумагулова Чынгыза Адашкановича, известного по кличке «Дөө-Чынгыз».
Как сообщили 15 марта в пресс-службе Верховного суда, приговоры двух инстанций оставлены в силе, а кассационная жалоба стороны защиты неудовлетворена.
Ранее Джумагулов был признан виновным по ст.266 ч.1 («Хулиганство») УК КР и приговорен к пяти годам лишения свободы.
Другие обвиняемые Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев приговорены к 13 годам тюрьмы.
Источник: svodka.akipress.org
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