(Фото) Верховный суд поставил точку в деле Чынгыза «Дөө» Джумагулова

Ранее Джумагулов был признан виновным по ст.266 ч.1 («Хулиганство») УК КР и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Верховный суд 11 марта вынес решение в отношении криминального авторитета Джумагулова Чынгыза Адашкановича, известного по кличке «Дөө-Чынгыз».

Как сообщили 15 марта в пресс-службе Верховного суда, приговоры двух инстанций оставлены в силе, а кассационная жалоба стороны защиты неудовлетворена.

Ранее Джумагулов был признан виновным по ст.266 ч.1 («Хулиганство») УК КР и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Другие обвиняемые Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев приговорены к 13 годам тюрьмы.

Источник: svodka.akipress.org