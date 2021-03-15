Уголовное дело министра обороны Таалайбека Омуралиева. Суд отменил обвинительный приговор

В Бишкекском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении нынешнего министра обороны Таалайбека Омуралиева и других.

Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 10 марта 2021 года приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 13 октября 2020 года был отменен.

Омуралиев и другие были признаны виновными в совершении преступлений по ст.ст. 304 ч.4, 304 ч.2 УК КР с назначением наказания Омуралиеву в виде штрафа в размере 5 млн сомов в доход государства.

В отношении других обвиняемых без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Сторонам было разъяснено право на обжалование приговора в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской Республики.

Источник: Кабар