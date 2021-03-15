Уголовное дело министра обороны Таалайбека Омуралиева. Суд отменил обвинительный приговор

В Бишкекском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении нынешнего министра обороны Таалайбека Омуралиева и других.
Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 10 марта 2021 года приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 13 октября 2020 года был отменен.
Омуралиев и другие были признаны виновными в совершении преступлений по ст.ст. 304 ч.4, 304 ч.2 УК КР с назначением наказания Омуралиеву в виде штрафа в размере 5 млн сомов в доход государства.
В отношении других обвиняемых без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.
Сторонам было разъяснено право на обжалование приговора в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!