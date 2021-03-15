На 1 марта в Кыргызстане зарегистрировано 10 тыс. 487 случаев ВИЧ-инфекции

Всего с момента начала регистрации вируса умерли 2259 человек, из них на стадии СПИД – 710.

На 1 марта 2021 года зарегистрировано 10 тыс. 487 случаев ВИЧ-инфицирования. Об этом сообщает Республиканский центр «СПИД».

Из них 9908 граждан Кыргызстана, 579 — иностранцы.

Всего с момента начала регистрации вируса умерли 2259 человек, из них на стадии СПИД – 710.

Источник: zdorovie.akipress.org