(Фото) В Джалал-Абаде выявлен факт массовой кражи канализационных люков

Во избежание неудобств для автомобилей и для безопасности людей металлические заглушки заменяются.

В городе Джалал-Абад накануне вечером по обеим сторонам дороги на проспекте Манас были украдены канализационные люки 7 колодцев, принадлежащих водопроводу.

Во избежание неудобств для автомобилей и для безопасности людей металлические заглушки заменяются. Похитители канализационных люков понесут наказание в соответствии с законом.

Источник: Кабар