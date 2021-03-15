(Видео) В Таласской области задержали члена ОПГ. Его подозревают в похищении человека

Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебные производства по статьям 170 «Похищение человека» и 266 «Хулиганство» УК КР.
По ее данным, в конце января этого года в Бакай-Атинском районе четверо мужчин приехали ночью в одно из сел к местному жителю. Силой затолкав в авто двух граждан, увезли в безлюдное место и избили.
Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебные производства по статьям 170 «Похищение человека» и 266 «Хулиганство» УК КР. В ходе следствия троих подозреваемых задержали сразу, один успел скрыться.
Его нашли и задержали 12 марта. По данным милиции, подозреваемый М.М. ранее судим, состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки (ОПГ).
Источник: 24.kg
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