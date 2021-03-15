В Москве выбрали самую красивую кыргызстанку 

Самую красивую уроженку Кыргызстана выбрали на конкурсе красоты «Мисс Кыргызстан в России».
Об этом сообщили организаторы конкурса.
Мероприятие прошло в Москве и было посвящено к международному женскому дню.
Победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан в России» стала Баяна Бактыбек Кызы.
Обладательницей титула вторая вице-мисс Кыргызстан в России стала студентка Кемеровского медицинского института Алтынай Борукчиева. Титул первой вице-мисс Кыргызстан в России вручили 18-летней Розе Ганиевой.
Источник: reporter.kg
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