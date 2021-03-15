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В Москве выбрали самую красивую кыргызстанку 

Самую красивую уроженку Кыргызстана выбрали на конкурсе красоты «Мисс Кыргызстан в России».

Об этом сообщили организаторы конкурса.

Мероприятие прошло в Москве и было посвящено к международному женскому дню.

Победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан в России» стала Баяна Бактыбек Кызы.

Обладательницей титула вторая вице-мисс Кыргызстан в России стала студентка Кемеровского медицинского института Алтынай Борукчиева. Титул первой вице-мисс Кыргызстан в России вручили 18-летней Розе Ганиевой.

В Москве выбрали самую красивую кыргызстанку (фото)  

Источник: reporter.kg

           

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